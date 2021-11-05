Вице-спикер парламента Молдавии Попшой анонсировал кадровые перестановки в правительстве

Кишинев, 5 ноября. Правительство Молдавии может подвергнуться кадровым перестановкам. Об этом сообщил вице-спикер парламента Михаил Попшой.

Политик не стал говорить, что послужило причиной для возможных увольнений. Он сказал только, что министр здравоохранения Алла Немеренко, вопреки сообщениям СМИ, останется работать.

«Вскоре могут произойти некоторые перестановки в правительстве. К сожалению, я не могу назвать вам имена, но могут быть некоторые изменения», — сказал Попшой молдавскому изданию «Ной».

В пятницу 5 ноября стало известно об увольнении вице-премьера Молдавии Владислава Кульминского. По его словам, это обусловлено личными причинами.