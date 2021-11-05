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Сборная России по футболу попросила рэпера Оксимирона отложить выпуск нового альбома
Спорт
Сборная России по футболу попросила рэпера Оксимирона отложить выпуск нового альбома
кадр из фильма «Ампир V»

Москва, 5 ноября. Российская футбольная сборная обратилась к известному рэп-исполнителю Оксимирону в преддверии выхода нового альбома артиста.

Пресс-служба сборной России не оставила без внимания новость о скором выходе альбома рэпера Мирона Федорова, более известного как Оксимирон. Под видео с новым треком артиста на его YouTube-канале был опубликован комментарий.

«Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом?» — написала пресс-служба сборной России.

Сборная России по футболу попросила рэпера Оксимирона отложить выпуск нового альбома
Prt Scr youtube.com / oxxxymironofficial

В ноябре сборная России проведет решающие матчи отборочного турнира к ЧМ в Катаре. Команда Валерия Карпина сыграет с Кипром и Хорватией. Матч квалификации к ЧМ-2022 состоятся в Санкт-Петербурге и Сплите.

Ранее член комитета РФС Андрей Созин раскритиковал тренера сборной России по футболу. Он заявил, что Карпин не должен был присутствовать на вечеринке капитана "Ростова" Данила Глебова во время локдауна.

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футбол спорт альбом сборная россии оксимирон
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