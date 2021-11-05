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МИД Германии подтвердил осведомленность о гибели российского дипломата в Берлине
Политика
МИД Германии подтвердил осведомленность о гибели российского дипломата в Берлине
wikipedia.org  /  DorisAntony/CC BY-SA 3.0

Берлин, 5 ноября. Министерство иностранных дел Германии осведомлено об инциденте с сотрудником посольства РФ в Берлине, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

Он отметил, что не может предоставить какие-либо подробности произошедшего в связи с соображениями о защите персональных данных и информации.

«Этот случай известен министерству, но я не могу сообщить никаких деталей из-за положений о защите персональных данных и информации», — уточнил Бургер.

Ранее стало известно, что возле здания российского посольства в Берлине было найдено тело 35-летнего секретаря представительства дипмиссии РФ. В МИД Германии подтвердили факт гибели дипломата.

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