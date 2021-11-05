Константин Богомолов с нежностью поздравил Ксению Собчак с 40-летием

Москва, 5 ноября. Режиссер Константин Богомолов опубликовал пост в честь дня рождения своей супруги — журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Знаменитой блондинке исполнилось 40 лет.

Светская львица отмечает юбилейную дату 5 ноября. Богомолов трогательно поздравил жену с днем рождения на своей странице в Instagram. Он опубликовал две фотографии жены, на которых она позирует с растрепанными волосами в клетчатом пиджаке и рубашке.

«В твоем смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости. Поэтому в твоей нежности нет лжи. С твоим днем», — с нежностью обратился к Собчак ее муж, поставив после текста эмодзи в виде красного сердца.

Подписчики режиссера присоединились к поздравлениям. Среди комментаторов оказалось много знаменитостей, например, модель Наталья Водянова, актриса Сати Спивакова, светская львица и бизнесвумен Надежда Оболенцева, а также дизайнер Яна Расковалова. Многие пользователи соцсети похвалили слова Богомолова, обращенные к жене.

«Круто сказано!»; «Коротко, четко и емко — как надо услышать любимой женщине»; «Как же вы совершенно описали ее»; «Должно быть, это поздравление и есть любовь», — написали комментаторы.

Незадолго до дня рождения Ксения Собчак уехала из России и отправилась в Италию. Журналистка сбежала от локдауна и призналась, что счастлива в поездке.