Басурин: назначение Яроша советником главкома ВСУ развяжет руки националистам в Донбассе

Донецк, 5 ноября. Назначение Дмитрия Яроша на пост советника главнокомандующего ВСУ приведет к обострению ситуации в Донбассе. Об этом заявил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее стало известно, что бывший лидер экстремистской организации «Правый сектор»1 (запрещена в России) Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Басурин выразил уверенность, что назначение Яроша развяжет руки украинским националистам в Донбассе, а также приведет к ухудшению криминогенной обстановки на Украине.

«Не исключаем, что радикалы активизируют свою преступную деятельность, осуществляя рэкет предпринимателей во всех областях Украины, выбивая дань под видом получения волонтерской помощи для покупки необходимого снаряжения подразделениям ВСУ», — пояснил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские силовики захватили село Старомарьевка, которое находится на юге Донецкой Народной Республики. По его словам, в Старомарьевке проживает 37 граждан России. Пушилин отметил, что действия украинской стороны являются нарушением Женевской конвенции. При этом позднее ВСУ нанесли удар по позициям защитников Донбасса с помощью турецкого беспилотника Bayraktar.

1 Организация запрещена на территории РФ.