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Иран значительно увеличил запасы обогащенного до 60% урана
Весь мир
Иран значительно увеличил запасы обогащенного до 60% урана
Global Look Press  /  Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com

Запасы обогащенного до 60% урана в Иране увеличились до 25 кг, сообщил Бехруз Камальванди, официальный представитель Организации по атомной энергии Исламской Республики. При этом он указал на то, что нормативы работы с радиоактивными элементами зафиксированы в Конституции страны.

«Согласно закону, мы должны производить 120 кг в год с обогащением 20%, а сейчас мы перешли рубеж в 210 кг. К настоящему моменту мы произвели 25 кг с обогащением 60%. На это не способны никакие страны кроме тех, которые обладают ядерным оружием», — говорится в сообщении чиновника на сайте организации.

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стали бить тревогу по поводу чрезмерного увеличения запасов радиоактивного материала Тегерана еще в сентябре. Всего за полгода их количество в стране существенно выросло. Например, в мае обогащенного до 20% урана у иранцев хранилось лишь 62,8 кг, а 60% — 2,4 кг.

В то же время Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает серьезные ограничения. Обогащение разрешено лишь до 3,67% — такого уровня должно быть достаточно для научных целей.

И некоторые внешние игроки все еще обвиняют иранцев в нарушениях данной нормы. Тем не менее Исламская Республика приостановила выполнение ряда условий договора после того, как из него в одностороннем порядке вышли США и ввели новые антииранские санкции.

Ядерная сделка

После того как Джо Байден сменил Дональда Трампа на посту лидера Соединенных Штатов, был запущен дипломатический процесс, посвященный обсуждению вариантов возвращения к СВПД.

Американская сторона настаивала на расширении условий договора, в то время как иранцы требовали срочного выполнения изначально заложенных туда условий, главное из которых — отмена санкций со стороны США и других западных стран.

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Федеральное агентство новостей /

Несколько раундов непрямых переговоров в Вене ни к чему не привели, хоть обе стороны и заявляли о том, что они как никогда близки к возрождению «ядерной сделки».

В период выборов в Иране дипломаты вновь остановили свою работу — администрации нового главы Исламской Республики Эбрахима Раиси потребовалось время для того, чтобы разобраться в государственных делах.

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Федеральное агентство новостей /

Новые данные об увеличении запасов урана были обнародованы после того, как представители Ирана заявили о скором возвращении к переговорам по возвращению к СВПД с США и другими странами — участницами ядерной сделки. По новому плану, дипломатическая работа будет разморожена уже в этом месяце — 29 ноября.

 

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