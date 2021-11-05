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Макрона обвинили в попытке получить голоса африканцев за государственный счет
Весь мир
Макрона обвинили в попытке получить голоса африканцев за государственный счет
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 5 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон организовал саммит «Африка-Франция» в личных интересах. Об этом заявило французское издание Strategika.

«Возможно, что целью саммита «Африка-Франция» на самом деле не было восстановление величия Елисейского дворца путем формирования новой политики на Черном континенте. Однако на форуме не было сказано ничего нового. Вполне возможно, что Макрон преследовал гораздо более эгоистичную и сиюминутную цель — заручиться поддержкой африканской диаспоры перед президентскими выборами», — пишут аналитики французского издания.

В статье, посвященной кризису французской политики в Африке, авторы Strategika отмечают, что системные проблемы нельзя решить популистскими обещаниями «инноваций». А это именно то, в чем заверяет африканцев Макрон.

Макрона обвинили в попытке получить голоса африканцев за государственный счет
pixabay.com / edmondlafoto

«Обещания Макрона на форуме направлены на будущее, в котором он видит себя главой государства. Сам формат мероприятия, на котором президент республики встречается с блогерами, спортсменами и представителями мира искусства, больше похож на предвыборное шоу, чем на содержательный саммит по политическому переустройству. Макрон использовал это государственное событие в своих интересах», — подчеркивают сотрудники Strategika.

По мнению издания, «это свидетельствует о полной деградации французской стратегии в отношении Африки, где долгосрочные интересы государства приносятся в жертву сиюминутным интересам правящей элиты».

Макрона обвинили в попытке получить голоса африканцев за государственный счет
flickr.com / Mark Fischer

Другими примерами неспособности нынешних властей Франции адаптироваться к изменениям мировой геополитики авторы Strategika называют обвинения со стороны правительства Мали в поддержке террористов, появление российских специалистов в регионе и «рост панафриканских движений, негативно настроенных по отношению к Франции».

«Францию все больше ненавидят в Африке», — резюмирует автор материала.

Выборы президента Франции состоятся в апреле 2022 года. Согласно данным опросов общественного мнения, за действующего президента Франции голоса отдать готовы 25% избирателей. Примерно столько же намерены проголосовать за его конкурентку из правоконсервативного лагеря — Марин Ле Пен. Еще один возможный правый кандидат, журналист Эрик Земмур, может получить 13% голосов. Ле Пен и Земмур выступают за ужесточение миграционной политики и пересмотр отношения с Африкой.

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