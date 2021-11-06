Адвокат Сарычев указал на серьезную проблему в иске на 1 млрд долларов к группе Metallica

Решение об удовлетворении или неудовлетворении иска к группе Metallica будет принято в течение пяти рабочих дней после окончания праздников. Об этом в беседе с ФАН рассказал адвокат Андрей Сарычев.

Как сообщили СМИ, житель Орловской области в начале ноября подал иск в Арбитражный суд с требованием взыскать за «кражу» песен 1 млрд долларов с американской группы Metallica. Адвокат ознакомился с размещенной в свободном доступе информацией из электронной картотеки арбитражных дел и поделился мнением о данной ситуации.

«Исковое заявление 3 ноября поступило в Арбитражный суд Орловской области. В качестве истца указан Хохлов Иван Владимирович, в качестве ответчика указана группа Metallica. На сегодняшний день иск судом к производству не принят. 3 ноября был последний рабочий день судов перед праздниками. В течение пяти рабочих дней вопрос о приеме иска к производству должен быть рассмотрен», — сообщил эксперт.

Андрей Сарычев рассказал, как он оценивает шансы на успех истца.

«Рискну предположить, что перспектива удовлетворения исковых требований уважаемого господина Хохлова представляется маловероятной хотя бы в силу того, что вопросы авторского права в Америке, Европе и в мире в целом урегулированы довольно давно и жестко. С вероятностью близкой к 100% можно утверждать, что все авторские права группы Metallica зарегистрированы», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он обратил внимание на еще одну немаловажную в таких вопросах деталь.

«Я не уверен, что этот иск будет принят. Технические специалисты арбитражных судов заносят в базу те данные, что указаны в заявлении. В нашем случае латинскими буквами написано Metallica. Обычно же пишется, например, ООО «Домостроительная компания». Суд может решить, что такой иск вне его компетенции», — подытожил адвокат.

Ранее Андрей Сарычев в беседе с ФАН оценил планы певца Прохора Шаляпина судиться с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Собеседник напомнил, что законодательство дает несколько инструментов для человека, который хочет выяснить отношения с оппонентом в правовой плоскости.