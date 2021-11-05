Милош Земан пообещал назначить новое Правительство Чехии как можно скорее

Прага, 5 ноября. Новое Правительство Чехии будет назначено в загородной резиденции «Ланы». Об этом сообщил президент республики Милош Земан, который находится в пражском госпитале.

Чешский лидер в беседе с журналистами местных радиостанций пообещал, что сделает все возможное для скорого назначения нового кабмина. Его состав был сформирован по результатам парламентских выборов в начале октября.

«Конечно, некоторые официальные моменты необходимо будет при этом ограничить, например, я это правительство назначу в «Ланы», а не на Пражском граде», — говорится в комментарии Земана.

Ранее стало известно, что 4 ноября Земана перевели из реанимации в обычную палату. Он находится в больнице с 10 октября.