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Милош Земан пообещал назначить новое Правительство Чехии как можно скорее

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 14:27
Политика
Милош Земан пообещал назначить новое Правительство Чехии как можно скорее
hrad.cz

Прага, 5 ноября. Новое Правительство Чехии будет назначено в загородной резиденции «Ланы». Об этом сообщил президент республики Милош Земан, который находится в пражском госпитале.

Чешский лидер в беседе с журналистами местных радиостанций пообещал, что сделает все возможное для скорого назначения нового кабмина. Его состав был сформирован по результатам парламентских выборов в начале октября.

«Конечно, некоторые официальные моменты необходимо будет при этом ограничить, например, я это правительство назначу в «Ланы», а не на Пражском граде», — говорится в комментарии Земана.

Ранее стало известно, что 4 ноября Земана перевели из реанимации в обычную палату. Он находится в больнице с 10 октября.

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