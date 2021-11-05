Рыцарский замок построил на своем участке волгоградский архитектор

Словно сошедший со страниц рыцарских романов особняк появился в частном секторе города Фролово в Волгоградской области.

Здесь скульптуры вымышленных персонажей соседствуют с фигурами историческими личностями, на стенах комнат дома висят репродукции известных картин эпохи Возрождения с библейскими сюжетами и героями мифов.

«Тут гербы, лица и изображения королей: Карл Великий, Фридрих Барбаросса, Вильгельм Завоеватель, жена короля Ричарда Львиное Сердце, вот, Жанна Д'Арк. В основном здесь воители», — рассказывает создатель особняка Николай Пахомов.

По словам архитектора, многие предметы сделаны им самим и членами его семьи. Двор украшен фонтаном и статуями греческих дев, а декор замка — витражами и стилизованными под старину предметами быта.

«В основном, мы взяли за основу Средневековье, когда христианство влияло на умы людей настолько сильно, что любое художественное произведение так или иначе было связано с библейскими сюжетами. Там целиком изображен Новый Завет. Взяты рисунки Гюстава Доре — это великий художник», — поделился Николай.

Необычный дом семьи Пахомовых сразу стал местной достопримечательностью. Полюбоваться на рыцарский замок во Фролово даже приезжают люди из других городов, а молодожены стоят в очереди, чтобы организовать на участке свадебную фотосессию.