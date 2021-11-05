Диетолог Соломатина рассказала, как не заедать стресс

Многие представительницы женского пола любят заедать стрессовые ситуации и чаще всего выбирают что-нибудь сладкое или жирное. Однако после еды проблемы не исчезают, зато к ним добавляется чувство вины за неконтролируемое обжорство.

В беседе с корреспондентом ФАН диетолог Елена Соломатина рассказала, как не заедать стресс высококалорийной пищей.

«Для того, чтобы не вырабатывались определенные гормоны, которые заставляют человека есть высококалорийную пищу и заедать стресс, необходимо высыпаться. Уже замечено, что те, кто не выспался, едят значительно больше и, надо сказать, что здесь играет [большую роль] гормон кортизол — микрофлора кишечника от недосыпа начинает меняться», — рассказала собеседница агентства.

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Диетолог объяснила, что инстинктивно человек, который не выспался, понимает, что у него нет энергии, поэтому появляется желание ее восполнить жирной или сладкой едой.

«Очень хорошо заниматься спортом. Простая прогулка на свежем воздухе заставит вырабатывать гормоны удовольствия, а после это войдет в привычку и уже не захочется заедать стресс, не будет этой необходимости», — добавила Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что любой стресс не терпит пустоты, поэтому не нужно оставлять место в голове для плохих мыслей. Лучше заняться каким-то полезным делом.

Ранее ведущий специалист в области диетологии холдинга Performance Group Антон Бердов рассказал о простом способе, как не набрать лишний вес в холодное время года. По словам специалиста, именно поздней осенью и зимой часто возникает желание поужинать вредной и жирной пищей.