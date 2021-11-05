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Пользователи Instagram похвалили внешность Пугачевой на редком фото без макияжа

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 14:17
Шоу-бизнес
Пользователи Instagram похвалили внешность Пугачевой на редком фото без макияжа
wikipedia.org  /  Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

Москва, 5 ноября. Редкий кадр с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой появился в Сети. На фото, опубликованном поклонниками, певица предстала перед аудиторией без макияжа.

Снимок с Пугачевой опубликовали на ее фанатской страничке в Instagram. Примадонна позирует на фото в окружении троих подруг. Компанию женщинам в кадре составил супруг певицы — юморист и шоумен Максим Галкин.

Артистка стоит на снимке в короткой черной шубе, держа в руках темно-синюю папку. Рот Пугачевой приоткрыт, будто она что-то выкрикивает. Волосы Примадонны на редком фото распущены, а лоб прикрывает челка.

Хотя певица, похоже, не накрасилась перед фотографированием, поклонники отметили, что отсутствие мейкапа ее не портит. Пользователи соцсети похвалили внешность артистки на фото, а сама публикация набрала более 4,5 тысячи лайков.

«Алла Борисовна прекрасна и без макияжа! Восхитительная женщина»;

«Восхищаться вами не перестаю! Уникальна во всем — женщина, которая поет!»;

«Примадонне никакой макияж не нужен!» — написали комментаторы.

Многие поклонники отмечают, что Пугачева выглядит гораздо моложе своих 72 лет. Дизайнер Аника Керимова считает, что в этом есть заслуга стилистов Примадонны.

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пугачева певица примадонна
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