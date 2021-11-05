Эксперт Антонопулос назвал популизмом попытки Киева напугать Россию несуществующим оружием

Афины, 5 ноября. Попытки Киева напугать Россию несуществующим оружием являются пустым и бесполезным популизмом. Об этом пишет греческий аналитик Пол Антонопулос в своей статье для портала InfoBrics.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев работает над созданием собственной ракетной программы, передает «ПолитРоссия». Антонопулос отметил, что Арестович регулярно озвучивает угрозы в адрес России. По его словам, попытки Арестовича напугать Россию ракетами, которых пока еще не существуют, являются пустым популизмом.

«Это популист, который использует напыщенную риторику, весьма далекую от реальности», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что Украина получила в наследство от СССР оборонную промышленность, которая была способна создавать ракетные комплексы любого класса. Однако на практике реализовать столь амбициозные планы оказалось гораздо тяжелее, чем делать хвастливые заявления. Антонопулос подчеркнул, что подобные заявления украинских политиков направлены на внутреннего потребителя. Они призваны отвлечь украинцев от нарастающих экономических и социальных проблем, а также разжигают националистические и милитаристские настроения в обществе.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил Киев в провале ракетной программы ВСУ. По его словам, украинские власти несут ответственность за срыв программы по созданию ракетного комплекса, а также ставят под угрозу безопасность страны.