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Президент Армении Саркисян заявил о необходимости развития отношений с Россией
Политика
Президент Армении Саркисян заявил о необходимости развития отношений с Россией
president.am  /  Аппарат Президента Республики

Ереван, 5 ноября. Армении необходимо построить маленькое умное государство для изменения отношений с РФ. С таким заявлением выступил президент республики Армен Саркисян на телеканале «Россия-24».

В телевизионной программе Саркисян указал на необходимость развития отношений с российской стороной. Он подчеркнул, что хотел бы видеть качественно иное взаимодействие между Москвой и Ереваном.

«В будущем я бы хотел видеть совсем другие отношения между Россией и Арменией. Но для этого, во-первых, мы в Армении должны поменять свое отношение к самим себе. То есть, это означает построить маленькое умное государство, у которого есть очень большой и сильный друг – Россия», — говорится в выступлении Саркисяна.

Ранее армянский лидер сообщил о своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину. Его письмо было связано с уточнением карт с советскими границами.

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