Лариса Долина резко помолодела после кардинальной смены имиджа

Москва, 5 ноября. Народная артистка России, трехкратная обладательница премии «Овация» Лариса Долина предстала перед поклонниками в Instagram с новой прической. Звезда эстрады обрезала волосы и стала шатенкой.

Королева джаза облачилась в платье светло-кофейного цвета. Артистка сообщила фанатам, что ее ноябрьский тур из-за пандемии переносится на февраль 2022 года.

«Я прошу прощения за неудобства, друзья, но так складывается наша жизнь сейчас», — написала Долина.

Prt Scr instagram.com / @larisa.dolina.official

Публикация набрала более шести тысяч лайков, под ним появилось множество комментариев. Пользователи осыпали 66-летнюю Долину комплиментами.

«Если это ваша стрижка и окраска, а не парик, то это стопроцентное попадание. К лицу! Потрясающе! С уважением к вам и вашему творчеству»; «Лариса сразу так помолодела, очень освежает стрижка»; «Боже, Лариса Александровна, какая вы красивая! И это платье вам очень идет. Прекрасный образ для выхода в свет и на сцену», — отреагировали фолловеры.

Карьера Долиной началась в 1971 году в эстрадном оркестре «Мы одесситы». Она была солисткой разных музыкальных коллективов, в том числе «Государственного эстрадного оркестра Армении». Популярность к артистке пришла после выхода сингла «Погода в доме», которую для нее написали Михаил Танич и Руслан Горобец.

Ранее исполнительница предстала перед поклонниками в модном платье с пайетками. Пользователи заметили, что Долина сильно похудела.