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Лариса Долина резко помолодела после кардинальной смены имиджа
Шоу-бизнес
Лариса Долина резко помолодела после кардинальной смены имиджа
Prt Scr youtube.com / НТВ

Москва, 5 ноября. Народная артистка России, трехкратная обладательница премии «Овация» Лариса Долина предстала перед поклонниками в Instagram с новой прической. Звезда эстрады обрезала волосы и стала шатенкой.

Королева джаза облачилась в платье светло-кофейного цвета. Артистка сообщила фанатам, что ее ноябрьский тур из-за пандемии переносится на февраль 2022 года.

«Я прошу прощения за неудобства, друзья, но так складывается наша жизнь сейчас», — написала Долина.

Лариса Долина резко помолодела после кардинальной смены имиджа
Prt Scr instagram.com / @larisa.dolina.official

Публикация набрала более шести тысяч лайков, под ним появилось множество комментариев. Пользователи осыпали 66-летнюю Долину комплиментами.

«Если это ваша стрижка и окраска, а не парик, то это стопроцентное попадание. К лицу! Потрясающе! С уважением к вам и вашему творчеству»;

«Лариса сразу так помолодела, очень освежает стрижка»;

«Боже, Лариса Александровна, какая вы красивая! И это платье вам очень идет. Прекрасный образ для выхода в свет и на сцену», — отреагировали фолловеры.

Карьера Долиной началась в 1971 году в эстрадном оркестре «Мы одесситы». Она была солисткой разных музыкальных коллективов, в том числе «Государственного эстрадного оркестра Армении». Популярность к артистке пришла после выхода сингла «Погода в доме», которую для нее написали Михаил Танич и Руслан Горобец.

Ранее исполнительница предстала перед поклонниками в модном платье с пайетками. Пользователи заметили, что Долина сильно похудела.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лариса Долина резко помолодела после кардинальной смены имиджа
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