Правительство Ливии выступило против присутствия Израиля на конференции в Париже

Триполи, 5 ноября. Ливия не примет участие в международной конференции в Париже, если на мероприятие прибудет делегация из Израиля. Информацию подтвердил официальный представитель переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Хамуда.

Чиновник объяснил намерение руководства последовательной позицией в отношении палестинского вопроса. Он добавил, что пока неизвестно, получил ли Тель-Авив официальное приглашение от Франции, но если известие подтвердится, представители ПНЕ не сядут за стол переговоров.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что делегация из Анкары откажется от участия в конференции по Ливии, если на мероприятии появятся делегации Греции, Израиля и Кипра. На днях премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба обратился к президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону с просьбой не звать на саммит три вышеуказанные страны.

Однако в Никосии подтвердили намерение приехать в Париж. Глава государства Никос Анастасиадис и министр иностранных дел Никос Христодулидис прибудут на международный форум, несмотря на заявления Турции и ливийского руководства.