МИД Китая потребовал от США придать огласке детали инцидента с подлодкой Connecticut

Пекин, 5 ноября. Вашингтон должен обнародовать детальную информацию об инциденте с подводной лодкой ВМС США Connecticut в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Дипломат отметил, что Вашингтону следует занять ответственную позицию и объяснить, какие задачи выполняла субмарина в районе, где произошла аварии. Кроме того, Ван Вэньбинь призвал США прекратить устраивать провокации в Южно-Китайском море.

«Мы в очередной раз призываем США придать огласке все детали инцидента, а также в полной мере отреагировать на озабоченность стран региона. Необходимо остановить провокации, перестать играть мускулами и подрывать суверенитет и безопасность других стран», — сказал он.

Напомним, 2 октября 2021 года подводная лодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском. В результате инцидента субмарина получила серьезные повреждения. Накануне Пентагон опубликовал отчет, в котором называется причина аварии. По данным оборонного ведомства, субмарина столкнулась с подводной горой.