Капитализация ЦИАН после IPO может превысить миллиард долларов

Москва, 5 ноября. Российский сервис «ЦИАН» проводит публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Компания намеревается задать максимальную стоимость для своих ценных бумаг. Об этом сообщает Forbes.

Торговая площадка разместит у себя американские депозитарные акции (ADS). Предположительная оценка указывала на диапазон от 13,5 до 16 долларов. Каждая из таких бумаг представляет обыкновенную акцию компании. Сообщается, что размещение прошло по верхней границе диапазона.

После этого решения оценка всей компании значительно увеличилась и составила 1,1 миллиарда долларов. В числе организаторов размещения акций числятся многие финансовые компании. Среди них банк «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Ренессанс Капитал» и другие.

Антимонопольная служба России ранее отказала «Авито» в покупке сервиса «ЦИАН». Компания не смогла приобрести его, так как в этом случае могла появиться угроза возникновения нишевого монополиста.