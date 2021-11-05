Президент Туниса призвал граждан пополнить государственную казну

Тунис, 5 ноября. Президент республики Каис Саид обратился к народу во время выступления на заседании кабинета министров. Он попросил граждан помочь пополнить государственную казну и преодолеть финансовый кризис.

«Я призываю тунисцев, как внутри страны, так и за рубежом, найти необходимые средства», — заявил он.

Tunisia is heavily in debt and facing a deep economic crisis exacerbated by the coronavirus crisishttps://t.co/sv34CDNrAX — The New Arab (@The_NewArab) November 5, 2021

Президент республики признался, что страна находится в глубоком экономическом кризисе. Представители центрального банка заявили о резком истощении внешних финансовых ресурсов и «значительном» дефиците бюджета.

«Я заверяю всех, что деньги, которые спонсоры предоставят, будут находиться под непосредственным контролем главы государства и правительства», — добавил он.

Каис Саид сказал, что преодолеть этот кризис можно только упорным трудом и участием всех граждан, включая тех, кто находится за рубежом. Однако он не уточнил, каким образом пройдет сбор средств.

Тунис ведет переговоры с крупнейшими державами Персидского залива — Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Представители республики стремятся заключить соглашение о финансовой помощи.

Президент Каис Сади ранее призвал граждан к жесткой экономии. Это необходимо для сохранения государственных средств.