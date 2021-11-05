Европейцы обвинили лидера «Братьев-мусульман» в Ливии в переброске наемников

Стокгольм, 5 ноября. Лидер ливийских «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ) Али ас-Саллаби участвовал в переброске наемников из нескольких стран в североафриканское государство, а также оказывал местным боевикам денежную помощь. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные Nordic Monitor.

Согласно отчету организации, специализирующейся на расследовании преступлений терроризма, ас-Саллаби на протяжении последних лет играет важную роль в поддержке группировок в Ливии. На нем лежит ответственность за их финансирование и материально-техническое обеспечение.

Документ, утекший из Турции, указывает на неоднократные посещения лидером ливийских экстремистов учреждений за границей. С 2016 года он занимается координацией с целью подготовки членов «Братьев-мусульман» для их дальнейшей переброски в мятежный регион.

В отчете сказано, что ас-Саллаби является одним из основных посредников, направляющих оружие и средства бандам в североафриканской стране. В 2017 году несколько арабских государств включили его в список террористов.

wikipedia.org / Pr Scr taghribnews.com

Али ас-Саллаби известен как ученик Юсуфа аль-Кардави, духовного лидера «Братьев-мусульман», а также как член Ливийской исламской боевой группы. С началом революционных событий в 2011 году он вместе с другими лидерами создал вооруженное формирование. Экстремист до сих пор оказывает большую поддержку организации на территории государства.

Согласно источникам местных СМИ, ас-Саллаби активизирует деятельность путем мобилизации боевиков и наемников на западе страны. Усилия направлены на срыв предстоящих президентских и парламентских выборов. Плебисцит назначен на 24 декабря.

В конце октября бандформирования учинили столкновения. Инциденты в городах Триполи и Аз-Завия имели цель спровоцировать региональный конфликт, чтобы не допустить проведения избирательного процесса.