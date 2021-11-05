Барановская порадовалась, что Аршавин бросил ее с тремя детьми

Москва, 5 ноября. Телеведущая Юлия Барановская обнаружила позитивную сторону расставания с футболистом Андреем Аршавиным. Знаменитость считает везением, что экс-игрок «Зенита» бросил ее с тремя детьми.

Расставание с возлюбленным, с которым они прожили вместе девять лет, стало для звезды экрана настоящим испытанием. Барановской пришлось сосредоточиться на детях и карьере. Ведущая нашла в этом большой плюс и порадовалась, что Аршавин оставил ее в 2012 году.

«Мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти. Самостоятельно я бы никогда в жизни на такой поступок не решилась. Что бы ни происходило, я бы оставалась в этих отношениях», — призналась знаменитость в эфире своей передачи «Быть человеком».

Prt Scr youtube.com / Геннадий Орлов

По словам Барановской, в момент расставания с Аршавиным разрыв казался ей равносильным смерти. Однако лишь через годы, став свободной, звезда экрана осознала, что бывший возлюбленный подарил ей возможность реализовать себя. В итоге телеведущая очень благодарна футболисту, что он помог ей совершить поступок и сделать шаг, на который она иначе не решилась бы.

Недавно Юлия Барановская нашла себе новое увлечение — танцы на шесте. После занятия на пилоне знаменитость пришла к выводу, что плохо знает свое тело.