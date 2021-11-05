Демократы в Палате представителей готовы проголосовать за инфраструктурный план Байдена

Вашингтон, 5 ноября. Представители Демократической партии США заявили о готовности к голосованию по инфраструктурному плану Байдена, которое должно состояться в Палате представителей уже сегодня.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что демократы в Палате представителей, похоже, находятся на пороге соглашения по важнейшему пункту внутренней политики президента Джо Байдена. Речь идет об амбициозном инфраструктурном плане в размере 1,85 триллиона долларов.

Несмотря на то, что голосование по пакету было отменено в четверг, представители партии сообщают, что в пятницу законопроект должен быть внесен на голосование после того, как минувшей ночью чиновники администрации Байдена провели телефонные консультации с членами нижней палаты Конгресса, чтобы зафиксировать поддержку президентского законопроекта.

Предполагается, что после нескольких месяцев переговоров и согласований демократам в Палате представителей удалось достичь консенсуса относительно инфраструктурного законопроекта, который коснется расширения доступности здравоохранения, ухода за детьми и других социальных услуг, а также обеспечит инвестиции в борьбу с изменением климата.

Источники сообщают, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сосредоточилась на продвижении наименее спорного варианта законопроекта, который после принятия будет направлен в Сенат для корректировки или исключения тех частей, с которыми его члены не согласятся. Комитет по правилам Палаты представителей в четверг вечером в рамках подготовки к голосованию обработал окончательные изменения, в том числе в отношении налоговых вычетов.