Генсек ООН переложил ответственность за инцидент во дворце главы ЦАР с миротворцев на армию

Банги, 5 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пытается переложить вину за инцидент у президентского дворца, повлекший гибель ребенка, с миротворцев, которые прорвались на территорию резиденции, оказали сопротивление армии, нарушили закон страны и сбили 15-летнюю девочку, на правительственные силы ЦАР (FACA).

«Представитель организации решительно осуждает нападение гвардии на автомобиль многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) в Банги», — говорится в заявлении.

По словам Гутерреша, инцидент «может представлять собой военное преступление», так как минимум десять египетских миротворцев получили травмы при обстреле автобуса, на котором передвигались по Банги. Однако руководство миссии не разглашает имен тех, кто пострадал от действий FACA, как не демонстрирует фото- и видеоподтверждений.

В Совбезе утверждают, что правительственные войска якобы без предупреждения открыли огонь по машине ООН. Чиновник рекомендовал правительству республики привлечь к ответственности виновных.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Однако официальная версия властей расходится с тем, как произошедшее пытаются выставить в международной организации.

Так, министр связи и средств массовой информации ЦАР Серж Гислен Джори заявил, что инцидент спровоцировал контингент миссии ООН .

«Три микроавтобуса МИНУСКА вернулись из аэропорта Банги-Мпоко единой колонной на свою базу, расположенную недалеко от дома президента. Один из автобусов якобы сбился с пути. Водитель, по его словам, не зная дороги, оказался в периметре закрытого объекта — зоне безопасности резиденции лидера республики. В автомобиле пассажиры фотографировали дом, с какой целью — мы не знаем. Президентская охрана пыталась остановить водителя, который отказывался подчиниться. В момент быстрого отъезда он насмерть сбил молодую девушку, проволочив ее тело на расстояние более 20 метров. Сотрудники службы безопасности президента, увидев девушку под автобусом, произвели предупредительные выстрелы в воздух и по шинам автомобиля, чтобы остановить его, но тщетно. К сожалению, это могло привести к травмам в автобусе МИНУСКА», — сказал глава Минсвязи.

О нарушении контингентом ООН законов ЦАР сообщили и в МИД республики. Дипломаты заявили, что «голубые каски» попытались запечатлеть стратегический объект, не подчинились требованию охраны остановиться и предъявить необходимые документы, а начали скрываться с места происшествия, что привело к гибели гражданского.

После этого руководство миссии попыталось оклеветать бойцов национальной армии, которые выполняли служебные обязанности и намеревались задержать миротворцев, вторгнувшихся на территорию президентского дворца.

Ранее сообщалось, что население Центральноафриканской Республики соболезнует семье погибшей и требует наказать виновных в трагедии. Люди устали от бесчинств «голубых касок» и призывают к полному выводу контингента миссии ООН с территории страны.

Корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Александр Рычков записали интервью с матерью убитого миротворцами ООН ребенка, слова которой подтверждают официальную версию произошедшего.