Песков ответил на заявление белорусского депутата Савиных о признании Крыма

Москва, 5 ноября. Внешнюю политику Белоруссии определяет президент, а не парламент, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Белорусский депутат Андрей Савиных сказал, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме является признанием его российской территорией. Песков ответил парламентарию.

«В Белоруссии парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента», -— сказал Дмитрий Песков.

Ранее государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев посоветовал СНГ брать пример с РФ и Белоруссии. Политик назвал шаги Москвы и Минска историческим решением.