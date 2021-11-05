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Песков ответил на заявление белорусского депутата Савиных о признании Крыма
Политика
Песков ответил на заявление белорусского депутата Савиных о признании Крыма
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 5 ноября. Внешнюю политику Белоруссии определяет президент, а не парламент, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Белорусский депутат Андрей Савиных сказал, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме является признанием его российской территорией. Песков ответил парламентарию.

«В Белоруссии парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента», -— сказал Дмитрий Песков.

Ранее государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев посоветовал СНГ брать пример с РФ и Белоруссии. Политик назвал шаги Москвы и Минска историческим решением.

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