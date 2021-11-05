«Сбежавшая невеста» Лариса Копенкина оказалась на Кавказе

Москва, 5 ноября. Российская предпринимательница Лариса Копенкина, ставшая известной благодаря браку с певцом Прохором Шаляпиным, после побега со свадьбы путешествует по Кавказу.

В конце октября Копенкина должна была выйти замуж за Василия Райского. Никому ничего не объясняя, женщина просто не появилась на торжестве. Бизнесвумен не комментирует произошедшее, зато с удовольствием делится в соцсетях фотографиями с отдыха.

«С годами открываешь наверно мир по-новому, начинаешь ценить людей с кем ты на одной волне, спокойно убираешь все ненужное из своей жизни, не тратишь впустую свое время, чтоб кому-то что-то доказать или понять… Я не перестаю удивляться непредсказуемости жизни и необъяснимой своей интуиции», — написала Копенкина в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @larakopenkina

Поклонников вдохновляет жизнелюбие и оптимизм Копенкиной. В свои 66 лет она ведет активный образ жизни и часто отправляется в новые места. Экс-супругу Прохора Шаляпина заряжают энергией путешествия и знакомство с новыми людьми.

Ранее сообщалось, что певица Алена Кравец решила помочь Шаляпину в делах любовных. Она подыскала для исполнителя одиноких и богатых пенсионерок.