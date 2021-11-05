Три белых бенгальских тигренка появились на свет в зоопарке Никарагуа

Белый окрас у бенгальских тигров встречается крайне редко — таким рождается всего один из 10 000 особей этого вида. На воле они не выживают, на них можно посмотреть лишь в нескольких зоопарках. В одном из них у белой тигрицы недавно родились сразу три таких чуда природы.

Новорожденные котята чувствуют себя отлично, по словам ветеринаров, они полностью здоровы. В настоящее время детеныши проводят все время с матерью.

«Это событие очень важно для Никарагуа, потому что лишь нескольким странам удалось получить потомство бенгальских тигров. А в дикой природе их осталось менее 400», — рассказал главный врач зоопарка Эдуардо Сакаса.

Это уже не первое рождение белого бенгальского тигра для национального зоопарка Никарагуа в этом году. В январе на свет появилась тигрица с белым окрасом. Малышку назвали Снежком, однако детеныш умер спустя несколько месяцев из-за осложнений со здоровьем.