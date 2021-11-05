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Австрия выступила за открытые отношения между Россией и Евросоюзом

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 13:33
Политика
Австрия выступила за открытые отношения между Россией и Евросоюзом
Федеральное агентство новостей  /  Антон Зарубин

Вена, 5 ноября. Решение некоторых мировых и региональных проблем возможно только с участием России. С таким заявлением выступил новый министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт.

В беседе с журналистами РИА Новости Линхарт рассказал о своем отношении к напряженности в контактах между Россией и Евросоюзом. Дипломат отметил, что Австрия выступает за открытое взаимодействие этих сторон.

«Мы выступаем за диалог и поддержание открытых каналов связи между Европейским Союзом и Россией. Потому что только вместе с Россией можно решить ряд региональных и глобальных проблем и обеспечить прочный мир в Европе», — говорится в комментарии главы МИД Австрии.

Ранее Линхарт заявил о желании посетить Москву. Он также надеется на личное знакомство с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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