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Сбербанк оценил влияние решений ФРС США на курс рубля
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Экономика
Сбербанк оценил влияние решений ФРС США на курс рубля
 /  ПолитРоссия

Москва, 5 ноября. Жесткая риторика Федеральной резервной системы США приводит к укреплению доллара. На этом фоне российская валюта может резко обвалиться уже в конце недели, считают аналитики Sber CIB.

Игроки финансового рынка ожидают ужесточения политики Федеральной резервной системы США. Укрепление мировой резервной валюты представляет угрозу для национальных валют развивающихся стран, включая Россию.

Аналитики Сбербанка призвали готовиться к наиболее неблагоприятному развитию событий. Предполагается, что уже 8 ноября курс доллара вырастет до 73 рублей за валютную единицу. Это будет означать конец позитивного тренда, который демонстрировала отечественная валюта последние несколько дней.

Похожее мнение ранее высказал экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Он также считает, что рубль ждет падение, однако связывает это с вероятным снижением цен на энергоносители.

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доллар сбербанк фрс рубль валютный рынок
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