Читатели Sina Weibo потребовали у США компенсацию за инцидент с подлодкой Connecticut

Пекин, 5 ноября. Китайские интернет-пользователи призвали Пентагон выплатить Пекину компенсацию за столкновение американской субмарины USS Connecticut с подводной горой в Южно-Китайском море.

Авария с участием атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut произошла 2 октября в Южно-Китайском море. В результате инцидента ядерная силовая установка субмарины не пострадала. Однако 11 американских моряков получили травмы средней степени тяжести. При этом носовая часть субмарины получила серьезные повреждения. Накануне Пентагон опубликовал отчет, в котором называется причина инцидента. По данным оборонного ведомства, субмарина столкнулась с подводной горой.

Пользователи китайской соцсети Sina Weibo, в которой появилась эта новость, высмеяли доклад Пентагона, напомнив о масштабном проекте по созданию намывных островов, работа над которыми изменила рельеф морского дна.

«Почему-то только янки вечно на что-то натыкаются в нашей акватории, рискуя шеей. Суда союзников тем временем курсируют без проблем. Странная закономерность», — пишет один из пользователей.

Кроме того, китайцы потребовали у США компенсацию за нарушение рельефа дна, отметив, что данный инцидент может «спровоцировать экологическую катастрофу».

«Ах вы ж мерзавцы, поломали нашу гору!» — иронично отреагировал пользователь Сети.

Ранее эксперты американского издания Forbes выразили уверенность, что инцидент с подлодкой USS Connecticut в Южно-Китайском море может обернуться катастрофическими последствиями для Военно-морских сил США. При этом аналитики отметили, что авария оставила Тихоокеанский флот США без ключевого «подводного бойца».