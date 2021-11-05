Режиссер первых фильмов о Гарри Поттере хотел бы экранизировать пьесу «Проклятое дитя»

Лос-Анджелес, 5 ноября. Режиссер Крис Коламбус, который снял два первых фильма о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, заявил о желании продолжить франшизу. Он хотел бы вернуться к этой серии с экранизацией пьесы «Проклятое дитя».

Коламбус поделился творческими планами в беседе с изданием Variety. Он сообщил, что поддерживает связь со звездами фильмов о Гарри Поттере Дэниэлом Рэдклиффом, сыгравшим главную роль, и Томом Фелтоном, который воплотил на экране Драко Малфоя.

«Я бы хотел снять «Проклятое дитя». Это отличная пьеса и ребята как раз в нужном для того, чтобы сыграть эти роли, возрасте. Это моя маленькая фантазия», — признался режиссер.

Действие пьесы происходит после событий из эпилога «Даров смерти». В центре сюжета оказываются сыновья Поттера и Малфоя — Альбус и Скорпиус.

Первой экранизации произведений Джоан Роулинг о Гарри Поттере исполнилось 20 лет. Мировая премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень» состоялась 4 ноября 2001 года.