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Процесс урегулирования статуса боевиков в Сирии охватил всю провинцию Деръа
Весь мир
Процесс урегулирования статуса боевиков в Сирии охватил всю провинцию Деръа
Федеральное агентство новостей  / 

С начала урегулирования статуса боевиков в сирийской провинции Деръа прошло уже больше месяца, и за этот срок ситуация тут полностью стабилизировалась. На данный момент специальные центры приема граждан и сдачи оружия уже открыты по всей территории региона. Также идет развертывание подразделений полиции и армии, на которые возложена задача по поддержанию безопасности и мира в этой части страны.

Соглашение, достигнутое при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ), разрешает ввод войск во все города, поселки и деревни Деръа. В некоторых из них правительственные подразделения не появлялись в течение трех последних лет.

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей обсудил процесс урегулирования с депутатом Народного собрания Деръа Муфлихом Насраллой.

Чиновник рассказал, что сотни боевиков, дезертиров и иных разыскиваемых лиц, не совершивших серьезных преступлений против соотечественников, попали под амнистию. Для того чтобы вернуться к мирной жизни, им было необходимо явиться в один из множества пунктов приема, сдать все имеющееся оружие и подписать бумаги о своем обещании прекратить любую агрессию. В обмен на это люди получали документы, дающие им право свободно перемещаться по всей территории Сирийской Арабской Республики (САР)

«С момента достижения последнего соглашения наступило затишье. Число нападений и убийств значительно сократилось, а государственные учреждения были вновь открыты», — сообщил Насралла.

Муфлих Насралла
Федеральное агентство новостей /

Также он рассказал, что мирный процесс урегулирования начался непосредственно в административном центре, затем продвинулся на север и северо-запад, а уже потом затронул южную и юго-восточную части провинции. При этом желающие принять участие в мирной инициативе люди специально приезжали в Деръа из разных регионов, чтобы воспользоваться предоставляемой им возможностью.

«Урегулирование полностью реализовано почти везде. И большинство молодых людей, которые были за пределами провинции, вернулись, пошли на примирение, и их жизнь вернулась в привычное русло», — сообщил глава Народного совета провинции.

Процесс урегулирования статуса
Федеральное агентство новостей /

Однако получение новых документов бывшими боевиками и стабилизация криминогенной ситуации — не единственное, что нужно провинции. Деръа ждет длительный период восстановления, который уже был запущен властями.

Так, первоочередной задачей официального Дамаска стало улучшение гуманитарной обстановки, обеспечение граждан медикаментами и продуктами питания. В то же время военные работают над расчисткой завалов и устранением укрытий боевиков, а гражданские службы восстанавливают базовую инфраструктуру, предоставляя сирийцам доступ к электричеству, газу и питьевой воде.

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сирия боевики деръа урегулирование статуса
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