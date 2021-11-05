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Рекордсмен советского хоккея Александр Орлов умер в 67 лет

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 13:27
Общество
Рекордсмен советского хоккея Александр Орлов умер в 67 лет
pixabay.com  /  soerli

Москва, 5 ноября. Московский хоккейный клуб «Спартак» сообщил о смерти своего бывшего игрока, 67-летнего Александра Орлова. Экс-спортсмену принадлежал один из рекордов в стране в этом виде спорта.

Орлов в 1982 участвовал в игре клуба против «Крыльев Советов». В ходе матча он отдал шесть голевых передач. В течение пяти лет спортсмен играл за московскую команду. В 199 матчах он забил 52 гола и отметился 104 передачами. В составе команды Орлов четыре раза завоевывал «серебро» в первенстве СССР.

Причина смерти бывшего хоккеиста неизвестна, но он уже долгое время боролся с недугом.

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ссср хоккей смерть
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