Рекордсмен советского хоккея Александр Орлов умер в 67 лет

Москва, 5 ноября. Московский хоккейный клуб «Спартак» сообщил о смерти своего бывшего игрока, 67-летнего Александра Орлова. Экс-спортсмену принадлежал один из рекордов в стране в этом виде спорта.

Орлов в 1982 участвовал в игре клуба против «Крыльев Советов». В ходе матча он отдал шесть голевых передач. В течение пяти лет спортсмен играл за московскую команду. В 199 матчах он забил 52 гола и отметился 104 передачами. В составе команды Орлов четыре раза завоевывал «серебро» в первенстве СССР.

Причина смерти бывшего хоккеиста неизвестна, но он уже долгое время боролся с недугом.