Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 14:52
14:50
Общество
Девятилетняя россиянка признана самой красивой девочкой Европы
14:47
Политика
Вице-спикер парламента Молдавии Попшой анонсировал кадровые перестановки в правительстве
14:47
Шоу-бизнес
Первому «Гарри Поттеру» 20 лет: ФАН вспоминает удивительные факты о мире магии
14:47
Спорт
Сборная России по футболу попросила рэпера Оксимирона отложить выпуск нового альбома
14:46
Политика
МИД Германии подтвердил осведомленность о гибели российского дипломата в Берлине
14:43
Шоу-бизнес
Константин Богомолов с нежностью поздравил Ксению Собчак с 40-летием
14:43
Армия
Басурин: назначение Яроша советником главкома ВСУ развяжет руки националистам в Донбассе
14:43
Весь мир
Макрона обвинили в попытке получить голоса африканцев за государственный счет
14:42
Происшествия
Ветеран Росгвардии задержал грабителя во время прогулки с детьми в Пензе
14:39
Общество
Предприятия Чувашии вернутся к работе с 8 ноября с рядом ограничений
Все новости

Директор компании Uniper Туомела считает позитивными последствия запуска «СП-2»

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 13:25
Экономика
Директор компании Uniper Туомела считает позитивными последствия запуска «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Дюссельдорф, 5 ноября. Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» направит газовый рынок Европы в «правильное русло». Об этом заявила финансовый директор компании Uniper Тиина Туомела, пишет «Прайм».

Однако топ-менеджер затруднилась сказать, сможет ли запуск газопровода изменить ситуацию радикально.

«Запуск "Северного потока — 2" обеспечит больший объем поставок и направит рынок в правильное русло… Однако остается под вопросом, сможет ли это полностью изменить картину, это зависит, конечно, и от зимы, от спроса и предложения», — выразила мнение в ходе пресс-конференции Туомела.

Она напомнила, что на энергетический рынок Европы влияют, в том числе, и поставки сжиженного природного газа (СПГ). А они, по словам финансового директора, сократились за первые три квартала текущего года.

При этом энергетическая безопасность всего европейского региона может пострадать из-за попыток Польши повлиять на запуск газопровода «Северный поток — 2». Такой неутешительный вывод сделал политолог Евгений Сатановский.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Директор компании Uniper Туомела считает позитивными последствия запуска «СП-2»
uniper сп-2 Туомела
Комментировать