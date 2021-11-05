Директор компании Uniper Туомела считает позитивными последствия запуска «СП-2»

Дюссельдорф, 5 ноября. Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» направит газовый рынок Европы в «правильное русло». Об этом заявила финансовый директор компании Uniper Тиина Туомела, пишет «Прайм».

Однако топ-менеджер затруднилась сказать, сможет ли запуск газопровода изменить ситуацию радикально.

«Запуск "Северного потока — 2" обеспечит больший объем поставок и направит рынок в правильное русло… Однако остается под вопросом, сможет ли это полностью изменить картину, это зависит, конечно, и от зимы, от спроса и предложения», — выразила мнение в ходе пресс-конференции Туомела.

Она напомнила, что на энергетический рынок Европы влияют, в том числе, и поставки сжиженного природного газа (СПГ). А они, по словам финансового директора, сократились за первые три квартала текущего года.

При этом энергетическая безопасность всего европейского региона может пострадать из-за попыток Польши повлиять на запуск газопровода «Северный поток — 2». Такой неутешительный вывод сделал политолог Евгений Сатановский.