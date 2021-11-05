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Продюсерская компания Дуэйна Джонсона перейдет на макеты оружия при съемках фильмов
Общество
Продюсерская компания Дуэйна Джонсона перейдет на макеты оружия при съемках фильмов
flickr.com  /  Eva Rinaldi

Лос-Анджелес, 5 ноября. Актер и рестлер Дуэйн Скала Джонсон заявил, что его продюсерская компания Seven Bucks Productions не будет использовать реальное оружие на съемках фильмов и сериалов. Это решение было принято после трагедии с актером Алеком Болдуином на площадке «Ржавчины».

Джонсон выразил соболезнования близким оператора Галины Хатчинс, которая стала случайной жертвой выстрела Болдуина. Актер сообщил изданию Variety, что после случившегося озаботился вопросом безопасности в своей компании.

«Мы перейдем на резиновые макеты и позаботимся об этом на постпродакшене. Мы не будем думать о долларах, мы не будем беспокоиться о том, сколько это стоит», — пояснил рестлер.

Скала намеревается добиваться отказа от реального оружия от любой студии, с которой сотрудничает его компания. Среди проектов Seven Bucks Productions можно перечислить «Джуманджи», «Круиз по джунглям», «Форсаж: Хоббс и Шоу» и еще не вышедшего «Черного Адама».

Напомним, Алек Болдуин стрелял из пистолета на съемках «Ржавчины», при этом оружие должны были зарядить холостыми пулями. По предварительной версии, в стволе оказался боевой патрон.

Актер ранил не только оператора, но и режиссера Джоэла Соусу. Галину Хатчинс спасти не удалось. После трагедии Болдуин может не вернуться к съемкам в кино.

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актер джонсон скала
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