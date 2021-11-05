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Кипр принял приглашение на международную конференцию по Ливии во Франции
Весь мир
Кипр принял приглашение на международную конференцию по Ливии во Франции
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Никосия, 5 ноября. Президент Кипра Никос Анастасиадис и министр иностранных дел Никос Христодулидис примут участие в международной конференции по Ливии, несмотря на ультиматум Турции о бойкоте. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Глава республики заявил, что Анкара не повлияет на стремление Никосии помочь североафриканскому государству на пути к мирной жизни.

«Мы принимаем приглашение президента Франции Эммануэля Макрона участвовать в международной конференции по Ливии», — говорится в сообщении.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита G20, прошедшего 30 октября, заявил, что Анкара откажется от участия в международной конференции по североафриканскому государству, если на мероприятии появятся представители Кипра, Греции и Израиля.

«Это наше условие», — объявил он.

Организаторами международной конференции выступили Германия и Италия. Мероприятие запланировано на 12 ноября и наплавлено на своевременное проведение президентских и парламентских выборов в североафриканском государстве, а также вывод иностранных боевиков и наемников.

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи приглашен на заседание в Париж. Министр иностранных дел Франции лично вручил документ высокопоставленному чиновнику в Триполи.

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