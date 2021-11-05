Созин раскритиковал Карпина за танцы на вечеринке Глебова в разгар локдауна

Москва, 5 ноября. Член комитета РФС по этике Андрей Созин указал главному тренеру сборной России Валерия Карпина на необходимость соблюдения коронавирусных мер.

Валерий Карпин недавно посетил день рождения капитана своего бывшего клуба «Ростов» Данила Глебова, которому исполнилось 22 года. Видео с танцующим под песню из культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию» тренером позже появилось в Сети. Известный эксперт Андрей Созин в разговоре с журналистами издания «Чемпионат» подверг критике поведение наставника российской национальной команды, который, с его точки зрения, повел себя легкомысленно и забыл о введении в стране локдауна.

«Может, он пока не до конца осознает разницу между работой в клубе и сборной, которая является национальным, можно сказать, государственным институтом? Что будет, если Карпин, не дай бог, заразится? Какого масштаба катастрофа случится, если он передаст заразу игрокам на сборах? Считаю, что ему необходимо незамедлительно садиться на карантин и пройти несколько этапов тестирования», — возмутился член комитета РФС по этике.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о работе Карпина в сборной России. По мнению опытного игрока, многие футболисты не слишком понимают тренерские методы 52-летнего специалисты.