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Актер Джаред Лето может сыграть в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана
Общество
Актер Джаред Лето может сыграть в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана
instagram.com  /  @jaredleto

Лос-Анджелес, 5 ноября. Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето заинтересовался новым проектом режиссера Кристофера Нолана, который посвящен «отцу атомной бомбы» Роберту Оппенгеймеру.

Лето уже обсуждал свое участие в картине с Ноланом. По данным источников, у актера будет не так много экранного времени, но его образ получится запоминающимся, пишет издание Giant freakin robot. Роли в проекте также получили Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Роберт Дауни — младший и Мэтт Дэймон. Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля 2023 года.

Роберт Оппенгеймер был физиком-теоретиком, профессором Калифорнийского университета в Беркли. Он получил известность как научный руководитель Манхэттенского проекта, в рамках которого разрабатывалось ядерное оружие. В честь ученого был назван астероид 67085 и кратер на Луне.

Ранее израильская актриса Галь Гадот заявила, что вернется к роли Диана Принс в продолжении «Чудо-женщины». Съемки блокбастера начнутся в следующем году.

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