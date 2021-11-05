Актер Джаред Лето может сыграть в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Лос-Анджелес, 5 ноября. Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето заинтересовался новым проектом режиссера Кристофера Нолана, который посвящен «отцу атомной бомбы» Роберту Оппенгеймеру.

Лето уже обсуждал свое участие в картине с Ноланом. По данным источников, у актера будет не так много экранного времени, но его образ получится запоминающимся, пишет издание Giant freakin robot. Роли в проекте также получили Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Роберт Дауни — младший и Мэтт Дэймон. Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля 2023 года.

Роберт Оппенгеймер был физиком-теоретиком, профессором Калифорнийского университета в Беркли. Он получил известность как научный руководитель Манхэттенского проекта, в рамках которого разрабатывалось ядерное оружие. В честь ученого был назван астероид 67085 и кратер на Луне.

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