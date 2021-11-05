Депутат Вассерман предупредил Польшу о последствиях из-за закона о верховенстве права

Москва, 5 ноября. Решение Варшавы о верховенстве национального права над европейским законодательством обернется проблемой для Польши. Об этом предупредил политолог и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Эксперт объяснил, что Варшава начала расплачиваться за исторические ошибки. По его словам, страна не решится выйти из Евросоюза, несмотря на истерику Брюсселя из-за самостоятельности республики.

Недавно европейский суд постановил, чтобы Польша выплачивала по миллиону евро ежедневно, пока не изменит закон о верховенстве конституции. Анатолий Вассерман уверен, что это обернется тяжелейшими последствиями для страны: санкциями, потерей дотаций, отказом от экономической помощи.

«Польша за близость к ЕСовской кормушке уже расплачивается принуждением к ценностям тоталитарной секты «либералы». А сколько еще гордым полякам предстоит унижаться, пока их признают европейцами?», — задал риторический вопрос политолог в колонке REN.TV.

Он напомнил, что Варшава с момента вступления в состав объединения получила уже сотни миллиардов евро. Польше будет «больно слезать с финансовой иглы» Евросоюза, констатировал депутат.

Вассерман подчеркнул, что поддерживает решение республики о верховенстве национального права. По его словам, Брюссель боится, что польский суд станет независимым.

Ранее депутат порассуждал о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он предположил, что она не закончится ничем существенным.