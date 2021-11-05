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Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа
Экономика
Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа
wikimedia.org  /  Bas Kijzers / Rijksvastgoedbedrijf

Амстердам, 5 ноября. Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более чем 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, говорится в постановлении.

Инстанция вернула дело о выплате в апелляционный суд Амстердама. В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно утвердил иск экс-акционеров ЮКОСа и обязал РФ выплатить им около 50 млрд долларов. Российская сторона оспорила это решение.

В феврале прошлого года апелляционный суд Гааги все же обязал РФ удовлетворить иск. Минюст России ответил на это тем, что государство продолжит отстаивать свои законные интересы, обратившись в суд Нидерландов. Очередной арбитражный процесс в рамках волны исков экс-акционеров ЮКОСа к РФ состоялся в июле 2021 года.

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ЮКОС россия нидерланды выплаты
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