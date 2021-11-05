Сексолог Миллер вспоминает профессора Полеева: «Он всегда рассказывал о своих похождениях»

В возрасте 73 лет ушел из жизни врач-сексолог, кандидат медицинских наук, автор книг Александр Полеев. В беседе с ФАН своими воспоминаниями о наставнике поделилась психолог, сексолог Александра Миллер.

Собеседница отметила, что как раз в момент разговора с корреспондентом ФАН спешит на церемонию прощания с известным специалистом.

«Это легендарная личность. Думаю, на его похоронах будет половина Москвы. По крайней мере, наш [Московский] институт психоанализа. Он много где читал свои лекции. Он написал много книг о сексологии, в том числе и о женском оргазме. Там масса разных секретов», — сообщила эксперт.

Александра Миллер рассказал о том, каким ей навсегда запомнился Александр Полеев.

«Всегда был открытым, душевным, общительным. Юморной человек. Балагур и любитель попить кофе. Мне кажется, для каждого студента он был другом. Абсолютно все вокруг обращались к нему за различными советами. Он всегда рассказывал о своих похождениях с женщинами», — поведала психолог.

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Она поделилась тем, как на тему смерти смотрел кандидат медицинских наук.

«Очень философски относился. Он считал, что все мы смертны, но жизнь не заканчивается. «Оргазмы нас ждут и там!» — подытожила сексолог цитатой наставника.

Александр Полеев родился 20 ноября 1948 года в Донецкой области Украинской ССР. В 1973 окончил Ленинградский медицинский институт. Он был ведущим радиопрограммы «Влечение души и тела» на протяжение 20 лет. Принимал участие в создании первых выпусков легендарной программы 1990-х годов «Про это».

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