Маликов, Пугачева и Ротару приняли участие в записи трибьют-альбома «Тату»

Москва, 5 ноября. Трибьют-альбом скандально известной группы «Тату» вышел на музыкальных стриминговых площадках. В записи пластинки приняли участие многие звезды, например, Алла Пугачева, София Ротару и Дмитрий Маликов.

Пугачева и Ротару поработали в дуэте, исполнив кавер на песню «Нас не догонят». Маликов записал инструментальную версию этой же композиции. Свою версию хита «Тату» представил на альбоме и тиктокер Даня Милохин.

В проекте поучаствовали певицы Монеточка, исполнившая песню «Мальчик-гей», Клава Кока, спевшая композицию «Я сошла с ума», и Манижа, которой достался трек «Не верь, не бойся». На трибьют-альбоме также можно услышать хиты «Тату» в исполнении Веры Брежневой, групп «Слот» и «Нервы», Риты Дакоты, «Винтажа», IOWA и проекта «Моя Мишель».

Ранее экс-солистка «Тату» Лена Катина прокомментировала слухи о воссоединении группы. Она опровергла подобные сообщения и отметила, что возрождение дуэта не планируется.