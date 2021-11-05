Кормление семьи бобров показали сотрудники Московского зоопарка

В природе бобры обычно едят ветки, кору, коренья и молодые деревца, однако подопечных Московского зоопарка такое меню уже давно не устраивает. Семейство из шести грызунов привыкло лакомиться кукурузой и овощами, фруктами и другими изысками.

Сотрудники постепенно приучали бобров к «деликатесам», чтобы завоевать доверие, и приучить грызунов к человеческим прикосновениям, что может понадобиться при ветеринарных обследованиях. Вот уже несколько лет семейство питается исключительно морковкой и свеклой, яблоками и грушами. Особенно трудолюбивые грызуны обожают тыкву и вареную картошку: когда их угощают этими продуктами, звери как будто улыбаются и облизывают пальчики.