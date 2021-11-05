Галь Гадот подтвердила начало работы над третьей частью «Чудо-женщины»

Лос-Анджелес, 5 ноября. Израильская актриса Галь Гадот заявила, что сценаристы начали работу над новой частью супергеройского блокбастера «Чудо-женщина», в котором она сыграет главную роль.

Галь Гадот побывала на премьере фильма «Красное уведомление» в США и пообщалась с журналистами. Звезда заявила, что готовится к съемкам «Чудо-женщины — 3». В продолжении истории о принцессе амазонок Диане также появится Супергерл и Хоукгерл. Об этом рассказала инсайдер Грейс Рэндольф. Производство картины стартует в 2022 году.

Оригинальная лента «Чудо-женщина» режиссера Пэтти Дженкинс вышла в 2017 году. Во втором фильме, премьера которого состоялась в прошлом году, Диана работает старшим антропологом в Смитсоновском институте в Вашингтоне. Ей приходится бороться с честолюбивым бизнесменом Максвеллом Лордом, который готов на все, чтобы заполучить таинственный камень грез.

Ранее сообщалось, что в арабских странах отменили показ блокбастера «Вечные» режиссера Хлои Чжао. Премьера картины была намечена на 11 ноября.