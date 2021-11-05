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Испытания С-300В4 подтвердили способность комплекса перехватывать гиперзвуковые цели
Армия
Испытания С-300В4 подтвердили способность комплекса перехватывать гиперзвуковые цели
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 5 ноября. Модернизированный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300В4 способен перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Российские военные испытали обновленный комплекс С-300В4 в ходе учений на полигоне Капустин Яр. Модернизированный ЗРК оснастили специально доработанными ракетами. При этом сам комплекс также прошел модернизацию. По данным источника, С-300В4 может гарантировано сбивать аэробаллистические цели, а также гиперзвуковые ракеты и блоки, передает газета «Известия».

В ходе учений на полигоне была выстроена глубоко эшелонированная противовоздушная оборона, позволившая поразить все вражеские цели. Кроме того, российские военные отработали борьбу с самолетами и вертолетами, а также беспилотниками и крылатыми ракетами.

Перехват целей условного противника осуществлялся в условиях постановки радиоэлектронных помех. Итоги учений признаны успешными, модернизированный комплекс С-300В4 полностью подтвердил свои характеристики.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует купить у России вторую партию комплексов С-400. Он также добавил, что турецкая сторона была вынуждена закупать у России С-400, так как Вашингтон не продал Анкаре комплексы Patriot, передает «Царьград».

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россия гиперзвуковые ракеты с-300в4
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