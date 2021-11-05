Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 13:24
13:14
Общество
Кормление семьи бобров показали сотрудники Московского зоопарка
13:11
Общество
Продюсерская компания Дуэйна Джонсона перейдет на макеты оружия при съемках фильмов
13:11
Весь мир
Кипр принял приглашение на международную конференцию по Ливии во Франции
13:11
Происшествия
Прокуратура Москвы показала видео нападения кавказцев на мужчину с ребенком
13:08
Спорт
Созин раскритиковал Карпина за танцы на вечеринке Глебова в разгар локдауна
13:07
Общество
Голикова: ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти регионах России за неделю
13:06
Весь мир
Ливанские власти придумали новый слоган для развития туризма
13:01
Общество
Актер Джаред Лето может сыграть в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана
12:58
Общество
Фонд «Рейс 9268» отреагировал на отказ Смольного возместить траты на мемориал «Сложенные крылья»
12:58
Политика
Депутат Вассерман предупредил Польшу о последствиях из-за закона о верховенстве права
Все новости

Глава МИД Австрии Линхарт: «СП-2» способствует энергетической безопасности ЕС
Экономика
Глава МИД Австрии Линхарт: «СП-2» способствует энергетической безопасности ЕС
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вена, 5 ноября. Глава дипломатического ведомства Австрии Михаэль Линхарт заявил о пользе российского газопровода. По его мнению, «Северный поток — 2» поможет стабилизировать рынок Евросоюза. Об этом сообщают РИА Новости.

«СП-2» будет полезен до завершения полного перехода к углеродной нейтральности. Об этом глава МИД Австрии сказал журналистам российского издания.

«Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата. Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте "Северный поток — 2" способствует энергетической безопасности», — сказал он.

Часть политиков ЕС не разделяют такой взгляд на российскую газовую магистраль. Датский премьер Фредериксен ранее выступала против «СП-2».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Глава МИД Австрии Линхарт: «СП-2» способствует энергетической безопасности ЕС
австрия сп-2 Северный поток — 2 линхарт
Комментировать