Вена, 5 ноября. Глава дипломатического ведомства Австрии Михаэль Линхарт заявил о пользе российского газопровода. По его мнению, «Северный поток — 2» поможет стабилизировать рынок Евросоюза. Об этом сообщают РИА Новости.

«СП-2» будет полезен до завершения полного перехода к углеродной нейтральности. Об этом глава МИД Австрии сказал журналистам российского издания.

«Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата. Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте "Северный поток — 2" способствует энергетической безопасности», — сказал он.

Часть политиков ЕС не разделяют такой взгляд на российскую газовую магистраль. Датский премьер Фредериксен ранее выступала против «СП-2».