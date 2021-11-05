Публицист Маслов: Сближение России с Белоруссией служит ориентиром для бывших союзных республик

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День народного единства 4 ноября 2021 года президент России Владимир Путин встретил в Крыму, в городе русской воинской славы Севастополе. Он посетил мемориальный комплекс, посвященный окончанию гражданской войны 1918–1922 годов, тем самым еще раз подчеркнув, что этот праздник — не какая-то абстракция, что он имеет и прямое политическое измерение. Видимо, не случайно в тот же день состоялось и онлайн-заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, на котором был подписан декрет «Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», утверждающий 28 интеграционных программ.

Таким образом, все прогнозы о том, что «батька» Лукашенко выдвинет под каким-то предлогом новые требования к Путину, сыграет «во многовекторность» и отложит решение интеграционных проблем на неопределенный срок (из-за чего текущий год уже практически выпал), не оправдались. И даже «аварийная» продажа Украине 2,2 млн квт/ч электроэнергии за четыре с половиной часа 2 ноября, как выяснилось, предвестником политических кульбитов со стороны официального Минска не была.

Благодаря запуску нынешним летом в промышленную эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС производство электроэнергии в этой стране выросло почти на 40%. И ее, между прочим, надо продавать, окупая стоимость строительства и эксплуатации данного проекта, которая уже превысила 6 млрд долларов. Также белорусские мегаватты сейчас идут в Литву, несмотря на громкие отказы Вильнюса от «грязного» атомного электричества. На очереди — другие прибалтийские республики, да и Польша, претендующая на территории, ныне входящие в состав Республики Беларусь, оказывается, не прочь пользоваться дешевым светом и теплом из якобы утерянных ею «восточных кресов».

Все это лишний раз иллюстрирует тезис о том, что логика обстоятельств сильнее логики намерений. И упомянутые выше 28 интеграционных программ, согласованные в Минске на уровне премьер-министров еще 10 сентября, вытекают как раз из логики обстоятельств. И наконец прозвучавшее из уст президента Республики Беларусь поздравление крымчан с российским государственным праздником — тоже. Видимо, российский президент специально выбирал время и место для заседания Высшего госсовета, чтобы данная процедура получилась максимально символичной. Так оно и произошло.

ФБА «Экономика сегодня» /

Стоит напомнить, что в утвержденном интеграционном списке Союзного государства значатся:

— сближение макроэкономической политики;

— гармонизация денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования;

— гармонизация валютного регулирования и валютного контроля;

— гармонизация требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере;

— гармонизация норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, а также финансового рынка в целом, включая обеспечение создания единых принципов страхования вкладов;

— гармонизация требований в области противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и финансового терроризма (ПОД/ФТ) для финансового сектора;

— интеграция платежных систем в области национальных систем платежных карт, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, внедрения международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022, системы быстрых платежей, развития финансовых технологий, гармонизированных подходов в области надзора и наблюдения за платежными системами;

— гармонизация требований в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также предотвращения недобросовестных практик на финансовом рынке;

— интеграция информационных систем государственных контролирующих органов по прослеживаемости товаров;

— интеграция информационных систем по маркировке товаров;

— гармонизация налогового и таможенного законодательства и сотрудничество в таможенной сфере;

— интеграция информационных систем государственных контролирующих органов в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля;

— интеграция информационных систем транспортного контроля государственных контролирующих органов;

— унификация регулирования транспортного рынка;

— формирование объединенного рынка газа (до 1 декабря 2023 года);

— формирование объединенных рынков нефти и нефтепродуктов;

— формирование объединенного рынка электрической энергии;

— развитие атомной энергетики (до конца 2023 года);

— формирование единой аграрной политики;

— формирование единой промышленной политики;

— введение единых правил доступа к государственному заказу и государственным закупкам;

— единые правила в области защиты прав потребителей (до 31 декабря 2022 года);

— единые правила конкуренции;

— унификация требований к организации и осуществлению торговой деятельности;

— формирование единых принципов функционирования единого рынка связи и информатизации;

— унификация регулирования бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

— унификация законодательства в сфере туристской деятельности;

— проведение согласованной политики в социально-трудовой сфере.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

При всей мягкости формулировок и при исключении из плана интеграции вопросов военно-технического сотрудничества, а также (по настоянию Лукашенко) о переходе к единым налогам и единой валюте Союзного государства — до 2024 года — речь идет, как можно видеть, о создании общего рынка двух стран в сфере производства и потребления фактически всего спектра товаров и услуг. Приоритетными — унификация! — выступают правила транспортной и торговой деятельности, туризма, а также бухгалтерии (с явным прицелом на дальнейшую унификацию налогообложения).

Реализация всего спектра отмеченных выше программ не только способствует дальнейшему сближению Российской Федерации и Республики Беларусь, но и демонстрирует гибкость внешней политики Москвы, ее готовность к многообразию интеграционных процессов на постсоветском пространстве и, что самое главное, уверенность в своих силах. А это важный сигнал и бывшим союзным республикам, и другим внешнеполитическим партнерам нашей страны.