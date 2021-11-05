Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 13:23
13:14
Общество
Кормление семьи бобров показали сотрудники Московского зоопарка
13:11
Общество
Продюсерская компания Дуэйна Джонсона перейдет на макеты оружия при съемках фильмов
13:11
Весь мир
Кипр принял приглашение на международную конференцию по Ливии во Франции
13:11
Происшествия
Прокуратура Москвы показала видео нападения кавказцев на мужчину с ребенком
13:08
Спорт
Созин раскритиковал Карпина за танцы на вечеринке Глебова в разгар локдауна
13:07
Общество
Голикова: ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти регионах России за неделю
13:06
Весь мир
Ливанские власти придумали новый слоган для развития туризма
13:01
Общество
Актер Джаред Лето может сыграть в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана
12:58
Общество
Фонд «Рейс 9268» отреагировал на отказ Смольного возместить траты на мемориал «Сложенные крылья»
12:58
Политика
Депутат Вассерман предупредил Польшу о последствиях из-за закона о верховенстве права
Все новости

Отставной офицер НАТО Гарри Табах обвинил Байдена в ослаблении Украины
Политика
Отставной офицер НАТО Гарри Табах обвинил Байдена в ослаблении Украины
Global Look Press  /  Carofei

Вашингтон, 5 ноября. Позиции Украины в противостоянии с Россией значительно ослабли после прихода к власти действующего президента США Джо Байдена.

Такое заявление сделал отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах, который являлся представителем НАТО в РФ. Он объяснил, каким провалом для Киева обернулось президентство Джо Байдена.

У Киева резко сократилось пространство для маневра, и теперь Москва может смести его с «маленького плацдарма», отметил офицер. Украине больше не приходится рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов, поскольку Байден «бросил» ее, считает Табах.

Отставной офицер НАТО Гарри Табах обвинил Байдена в ослаблении Украины
Обозреватель / Архив Гарри Табаха

«Украина ему настолько не важна, что он даже не готов послать туда посла. Он там не нужен. Украина сама по себе, сиротинушка», — сказал бывший представитель Североатлантического альянса в России.

По его мнению, американский лидер ослабил позиции Киева, а Москва воспринимает это в качестве «подарка».

Ранее Табах назвал потенциальное вступление Украины в НАТО поводом для беспокойства Кремля. Подобный исход станет опасным для России, поскольку военный блок будет защищать Киев не только из-за моральной ответственности, но и на основании закона, объяснил отставной офицер.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Отставной офицер НАТО Гарри Табах обвинил Байдена в ослаблении Украины
украина сша нато байден табах
Комментировать