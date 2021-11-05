Отставной офицер НАТО Гарри Табах обвинил Байдена в ослаблении Украины

Вашингтон, 5 ноября. Позиции Украины в противостоянии с Россией значительно ослабли после прихода к власти действующего президента США Джо Байдена.

Такое заявление сделал отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах, который являлся представителем НАТО в РФ. Он объяснил, каким провалом для Киева обернулось президентство Джо Байдена.

У Киева резко сократилось пространство для маневра, и теперь Москва может смести его с «маленького плацдарма», отметил офицер. Украине больше не приходится рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов, поскольку Байден «бросил» ее, считает Табах.

Обозреватель / Архив Гарри Табаха

«Украина ему настолько не важна, что он даже не готов послать туда посла. Он там не нужен. Украина сама по себе, сиротинушка», — сказал бывший представитель Североатлантического альянса в России.

По его мнению, американский лидер ослабил позиции Киева, а Москва воспринимает это в качестве «подарка».

Ранее Табах назвал потенциальное вступление Украины в НАТО поводом для беспокойства Кремля. Подобный исход станет опасным для России, поскольку военный блок будет защищать Киев не только из-за моральной ответственности, но и на основании закона, объяснил отставной офицер.