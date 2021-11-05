Отставной офицер НАТО Гарри Табах обвинил Байдена в ослаблении Украины

Вашингтон, 5 ноября. Позиции Украины в противостоянии с Россией значительно ослабли после прихода к власти действующего президента США Джо Байдена.
Такое заявление сделал отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах, который являлся представителем НАТО в РФ. Он объяснил, каким провалом для Киева обернулось президентство Джо Байдена.
У Киева резко сократилось пространство для маневра, и теперь Москва может смести его с «маленького плацдарма», отметил офицер. Украине больше не приходится рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов, поскольку Байден «бросил» ее, считает Табах.
«Украина ему настолько не важна, что он даже не готов послать туда посла. Он там не нужен. Украина сама по себе, сиротинушка», — сказал бывший представитель Североатлантического альянса в России.
По его мнению, американский лидер ослабил позиции Киева, а Москва воспринимает это в качестве «подарка».
Ранее Табах назвал потенциальное вступление Украины в НАТО поводом для беспокойства Кремля. Подобный исход станет опасным для России, поскольку военный блок будет защищать Киев не только из-за моральной ответственности, но и на основании закона, объяснил отставной офицер.