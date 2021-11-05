Калиниченко оценил турнирные перспективы «Спартака» в Лиге Европы

Москва, 5 ноября. Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался о турнирных перспективах красно-белых в Лиге Европы после матча с английским «Лестер Сити».

Максим Калиниченко считает, что футболисты «Спартака» провели «отличный» матч в Англии, сыграв вничью с «Лестером». Об этом двукратный чемпион России написал в своем Telegram-канале Калина25, порассуждав о турнирных перспективах красно-белых в Лиге Европы.

«Парадокс, но практически уверен, что в евровесну «Спартак» выйдет. На выезде осталась «Легия», которую можно и нужно обыгрывать и идти дальше. «Легия» — наше все в ближайшем будущем! Дома играем плохо. Надежды связаны с выездами», — подчеркнул бывший игрок «Спартака».

В четырех матчах группового этапа Лиги Европы московский клуб набрал четыре очка и пока занимает последнее место в турнирной таблице группы C. На первой строчке с семью баллами в активе располагается итальянский «Наполи». Польская «Легия», в активе которой шесть очков, занимает второе место. «Лестер» с пятью баллами на счету располагается на третьей позиции.