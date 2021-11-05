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Премьеру фильма-исповеди «16-й» в США кинотеатр отменил без объяснения причин
Общество
Премьеру фильма-исповеди «16-й» в США кинотеатр отменил без объяснения причин
unsplash.com  /  Erik Witsoe

Нью-Йорк, 5 ноября. Премьера фильма «16-й» о российском бизнесмене Евгении Пригожине, которая должна была пройти в Нью-Йорке 3 ноября, не состоялась из-за решения кинотеатра отменить показ. Об этом рассказал продюсер кинокартины Сергей Щеглов.

По его словам, закрытый показ ленты о предпринимателе планировали провести в кинотеатре Film Society of Lincoln Center. Создателям фильма не объяснили причины отмены премьеры.

«По неизвестным причинам кинотеатр без всякого уведомления просто взял и отменил показ», — подчеркнул Щеглов в комментарии РИА Новости.

Создатели кинокартины «16-й» не оставляют попыток устроить премьеру в США. Сейчас они пытаются договориться с другой сетью кинотеатров.

Лента о Пригожине должна выйти в российский прокат 8 ноября. По словам команды кинокартины, фильм расскажет, как на самом деле прошли выборы президента США в 2016 году. На афишах ленту описывают как «исповедь» Пригожина.

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нью-йорк пригожин 16-й
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