Новый глава МИД Австрии Линхарт надеется посетить Москву

Вена, 5 ноября. Министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт заявил о желании посетить Москву, если будет конкретный повод. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат отметил, что ждет возможности лично познакомиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Линхарта, он намерен продолжить интенсивную работу, которая шла под руководством его предшественника и нынешнего канцлера Александера Шалленберга.

«Если будет конкретный повод, я буду рад нанести визит в Москву по согласованию с российской стороной. На данный момент нет конкретных планов», — продолжил новый глава МИД Австрии.

Ранее Михаэль Линхарт заявил о необходимости восстановления отношений между Россией и Австрией до докризисного уровня. По его словам, негативное влияние на сотрудничество оказала пандемия коронавируса.